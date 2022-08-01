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Внук Гейдара Джемаля поедет в Шушу

Внук Гейдара Джемаля поедет в Шушу Внук известного российского исламского политического и общественного деятель Гейдара Джемаля, сын российского военного журналиста Орхана Джемаля Мансур Джемаль приехал в Азербайджан.
Диаспора
1 августа 2022 г. 17:49
Внук Гейдара Джемаля поедет в Шушу

Внук известного российского исламского политического и общественного деятеля Гейдара Джемаля, сын российского военного журналиста Орхана Джемаля Мансур Джемаль приехал в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Мансур Джемаль будет участвовать в проводимом в Шуше III Летнем лагере молодежи диаспоры.

Отец Мансура известный российский военный журналист азербайджанского происхождения Орхан Джемаль был убит 30 июля 2018 года вместе с двумя коллегами — режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко — в Центральноафриканской Республике, где съемочная группа работала над документальным фильмом.

Орхан Джемаль освещал события на Кавказе с начала нулевых, написал книгу о войне в Грузии, работал во время переворота в Непале, провел отпуск в тюрьме в Сомали, работал в Афганистане, во время восстаний в Узбекистане и Кыргызстане, в Украине, был тяжело ранен в Ливии в 2011, сделал серию репортажей из Мьянмы и Бангладеш о бедствиях народа рохинья.

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Версия на английском языке Heydar Jamal's grandson to visit Shusha
Версия на азербайджанском языке Afrikada qətlə yetirilən Azərbaycan əsilli jurnalistin oğlu Şuşaya gedəcək

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