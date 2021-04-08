Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана

"Хочу показать сыну родину его предков"

Вадим Левашвили родился в Баку. Поступив в 1985 году на физфак АГУ (нынешний БГУ), на третьем курсе по целевому направлению перевелся в МИФИ (тогдашний Московский инженерно-физический институт). Работал по специальности в подмосковной Дубне, затем какое-то время в Германии. А двенадцать лет назад переехал в Израиль. Живет в городе Мигдаль а-Эмек, работает на машиностроительном предприятии. Активист международной ассоциации Азербайджан - Израиль (АзИз). Но где бы ни жил, родиной считает Азербайджан. С Вадимом Левашвили Report побеседовал о том, что стоит для него за понятием родина, почему, пожив в разных странах, он, неазербайджанец, так искренне предан азербайджанской земле.

- Вадим Леонидович, почему, живя в Израиле, вы потянулись к азербайджанской общине? Ведь вы двадцать лет прожили в России, и казалось бы уже можно было забыть Восьмой километр, где прошло ваше детство и юность.

- Как только решились основные проблемы, связанные с переездом в Израиль, я сразу стал искать бакинцев. Почему? Хотелось общения с теми, кто помнит мой город, хотелось окунуться в привычную среду бакинских разговоров, обсудить последние новости с родины. И, к счастью, быстро нашел, благодаря тому, что ассоциация АзИз хорошо известна в стране. Здесь постоянно проводятся различные мероприятия, в ней много выходцев из Азербайджана. АзИз, как все знают, отличается от диаспорских организаций других стран. В нее входят не только азербайджанцы, живущие в Израиле, но и представители других национальностей, приехавшие из Азербайджана. И даже те, кто просто проявляет интерес к Азербайджану. И это очень привлекает к ассоциации многих людей. Знаете, что особенно замечательно? Что, несмотря на то, что мы живем в разных уголках Израиля, мы продолжаем ощущать себя бакинцами, нам важно все, что происходит на родине, как она живет, как развивается.

Я последний раз был в Баку в 2004 году, а сейчас только мечтаю о том, чтобы вновь побывать в моем любимом городе. Перемены я увидел уже тогда, но сейчас, говорят, он стал совершенно необыкновенным. В Интернете вижу, как похорошела столица, но те, кто был там недавно, говорят, что это надо видеть, что совершенно изменился не только Баку, но и регионы Азербайджана. Все это хочется увидеть. Хочу показать сыну, который живет в Москве, родину его предков. Здесь похоронен мой отец, его дед. Показать ему дом, где мы жили, школу, где мы учились, бульвар, Торговую. Одним словом, все то, по чему так скучает душа. Очень хочет увидеть Баку и моя жена Орли. Она из Восточной Турции. В их семье очень много схожего с азербайджанской ментальностью - в поведении, семейных традициях, кухне. И я столько рассказывал ей про Баку, что она вместе со мной мечтает о том, что, как только мир избавится от пандемии, мы поедем в Баку.

- Вы поддерживаете отношения с кем-нибудь из школьных друзей?

- И не только со школьными. Но и с университетскими друзьями. К счастью, есть социальные сети, с помощью которых мы заново нашли друг друга. Жизнь разбросала нас. Эмин Касимов живет теперь в Канаде, Энвер Садыхов – в Турции, к сожалению, не могу никак найти Эльчина Гусейнова. Очень надеюсь, что, может, ему попадется на глаза эта статья, и он откликнется. Это мои университетские друзья. Из школьных – Айтен Алиева, она учредитель и главный редактор туристической компании Turпaz, знакомит гостей Азербайджана и его жителей с различными регионами страны. Ариф Алиев, телеведущий. Так что моя память о Баку – это, в первую очередь, люди, мои друзья.

- Вы ведь еще не в том возрасте, чтобы жить воспоминаниями. А что в сегодняшнем дне?

- Нет, что вы! Дело не только в памяти о прошлом, хотя эта первая причина, по которой мы ощущаем себя представителями Азербайджана. Мы помним доброе отношение азербайджанцев к представителям других наций, в Баку не было антисемитизма, а это тоже помнят все евреи, приехавшие сюда. Но мы и сегодня живем интересами Азербайджана, рассказываем о его истории, культуре. Так получилось, что к 120-летию азербайджанского кинематографа мы провели мероприятие, на котором я делал презентацию. Рассказывал о пути азербайджанского киноискусства, начиная от первых кинолент, запечатлевших работу нефтепромыслов, и до прекрасных фильмов с прекрасными актерами, которыми восхищался в свое время весь Советский союз.

Одна из наших акций мне особенно запомнилась. В Президентской роще было высажено 613 деревьев и установлена стела, на которой написано "В память о 613 жертвах азербайджанского города Ходжалы". Там ежегодно проводятся различные акции, туда ходят жители и гости Израиля, и это наш отклик на трагедию 26 февраля 1992 года, которая стала трагедией для каждого из нас. И еще меня поразило одно совпадение. Жертв Ходжалы столько же, сколько заповедей в иудаизме. Не знаю почему, но в этом, мне кажется, что-то есть.

Участвовал в работе III съезда АзИз, который проходил в Тель-Авиве в 2019 году. В нем участвовала и делегация Азербайджана, которую возглавлял председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов. Мы составляли планы дальнейшей работы. Это далеко не формальное мероприятие, как думают некоторые. Ведь от этого в определенной степени зависит будущее азербайджано-израильских отношений.

К сожалению, из-за пандемии в прошлом году мы меньше, чем могли бы, провели различных акций в поддержку азербайджанской армии, освобождавшей оккупированные Арменией азербайджанские земли.

- Что вы чувствовали, когда началась вторая карабахская война? Переживали?

- Не то слово. Я ощутил давно забытое чувство, когда живешь одним: ложишься и встаешь с мыслью, что произошло за это время, как развивалась ситуация, как там, продвинулись ли , какой город освободили, что будет с Шушой, ведь она почти недоступна. Это было что-то непередаваемое. Очень переживал за то, чтобы наступление азербайджанской армии не было остановлено, чтобы не помешали определенные внешние силы. На мой взгляд, победа Азербайджана – это восстановление исторической справедливости. Это победа принципа, на основе которого должны строиться межгосударственные отношения в любой точке мира – на справедливости.

Я конечно не политик, но как гражданин Азербайджана, а я считаю себя таковым, я уверен, что и Армения выиграла от случившегося. Я говорю даже не об экономической выгоде. Ни одно государство в мире не признало созданное ею сепаратистское образование. Теперь после победы Азербайджана Армения, наконец, во мнении мирового сообщества потеряет имидж агрессора, государства, которое в течение десятков лет незаконно удерживала оккупированные ею территории другого государства .У меня нет никакой личной вражды к армянам, но как уроженец Азербайджана я всячески поддерживал разрешение карабахского конфликта, и рад, что справедливость восторжествовала.

- Что вы вспоминаете, когда слышите слово Азербайджан? Что для вас лично стоит за этим понятием?

- Очень многое. Баку - родной город, его улицы, проспекты, дома, море, конечно. Но главное – люди, с которыми общался и к которым сохранил привязанность.

Элеонора Абаскулиева