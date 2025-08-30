    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    В Женеве прошла акция членов семей пропавших без вести азербайджанцев

    Диаспора
    • 30 августа, 2025
    • 13:34
    В Женеве прошла акция членов семей пропавших без вести азербайджанцев

    Общественное объединение "Семьи пропавших без вести Карабаха" 30 августа 2025 года - в Международный день пропавших без вести - провело акцию в Женеве.

    Как сообщает европейское бюро Report, мероприятие прошло перед символическим памятником "Сломанный стул",  олицетворяющем страдания людей, ставших жертвами всех форм вооруженного насилия, на площади "Дворец Наций", где расположен Европейский офис ООН.

    Члены семей азербайджанцев, пропавших без вести во время карабахского конфликта, принесли личные вещи и документы тех, о судьбе которых до сих пор ничего неизвестно.

    Акция вызвала широкий интерес у жителей Женевы, которые могли ознакомиться с информацией о пропавших с помощью специального QR-кода.

    Во время мирной акции люди подходили к семьям азербайджанцев, пытаясь их поддержать и выразить сочувствие.

    Отмечается, что это первая подобная акция членов семей пропавших без вести азербайджанцев за пределами страны.

    Азербайджан   Международный день пропавших без вести   без вести пропавшие   Женева   акция  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri BMT-nin Cenevrədəki ofisinin qarşısında aksiya keçiriblər
    Английская версия Английская версия
    Families of missing Azerbaijanis hold rally in Geneva

    Последние новости

    14:43

    Товарооборот Азербайджана со странами ЕС вырос на 14%

    Бизнес
    14:31

    Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в России

    Другие страны
    14:24
    Фото

    Чемпионат мира: Азербайджанские дзюдоисты завершили соревнования с двумя медалями

    Индивидуальные
    14:18

    АЖД вскоре начнет восстановление железнодорожной инфраструктуры Нахчывана

    Инфраструктура
    14:05

    Германия отвергает предложение Еврокомиссии о санкциях против Израиля

    Другие страны
    14:04

    Григорян и Лариджани обсудили итоги саммита США-Азербайджан-Армения в Вашингтоне - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    14:03

    Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%

    Финансы
    14:00

    Ракета йеменских хуситов упала в Саудовской Аравии, не долетев до Израиля

    Другие страны
    13:56

    В Украине в результате перестрелки убит народный депутат

    Другие страны
    Лента новостей