В Женеве прошла акция членов семей пропавших без вести азербайджанцев

Общественное объединение "Семьи пропавших без вести Карабаха" 30 августа 2025 года - в Международный день пропавших без вести - провело акцию в Женеве.

Как сообщает европейское бюро Report, мероприятие прошло перед символическим памятником "Сломанный стул", олицетворяющем страдания людей, ставших жертвами всех форм вооруженного насилия, на площади "Дворец Наций", где расположен Европейский офис ООН.

Члены семей азербайджанцев, пропавших без вести во время карабахского конфликта, принесли личные вещи и документы тех, о судьбе которых до сих пор ничего неизвестно.

Акция вызвала широкий интерес у жителей Женевы, которые могли ознакомиться с информацией о пропавших с помощью специального QR-кода.

Во время мирной акции люди подходили к семьям азербайджанцев, пытаясь их поддержать и выразить сочувствие.

Отмечается, что это первая подобная акция членов семей пропавших без вести азербайджанцев за пределами страны.