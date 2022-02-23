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В Западной Украине установлены билборды в связи с Ходжалинским геноцидом

В Западной Украине установлены билборды в связи с Ходжалинским геноцидом В Западной Украине в городе Ивано-Франковске установлены билборды в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Диаспора
23 февраля 2022 г. 09:40
В Западной Украине установлены билборды в связи с Ходжалинским геноцидом

В Западной Украине в городе Ивано-Франковске установлены билборды в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, билборды установлены Конгрессом азербайджанцев Ивано-Франковска.

Председатель Конгресса азербайджанцев Ивано-Франковска Матлаб Наджафов отметил, что билборды с информацией о Ходжалинском геноциде на местном языке установлены на центральных улицах Галицкая, Днестровская и Набережная и будут демонстрироваться до конца месяца.

Кроме того, в региональных СМИ вышли статьи о геноциде.

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Версия на английском языке ФотоBillboards installed in Western Ukraine to commemorate Khojaly genocide
Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Ukraynada Xocalı soyqırımı ilə bağlı bilbordlar quraşdırılıb

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