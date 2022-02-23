В Западной Украине установлены билборды в связи с Ходжалинским геноцидом

В Западной Украине в городе Ивано-Франковске установлены билборды в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В Западной Украине в городе Ивано-Франковске установлены билборды в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, билборды установлены Конгрессом азербайджанцев Ивано-Франковска.

Председатель Конгресса азербайджанцев Ивано-Франковска Матлаб Наджафов отметил, что билборды с информацией о Ходжалинском геноциде на местном языке установлены на центральных улицах Галицкая, Днестровская и Набережная и будут демонстрироваться до конца месяца.

Кроме того, в региональных СМИ вышли статьи о геноциде.