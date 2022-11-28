В Узбекистане пройдет выставка "Уникальные исторические карты Туркестана и Кавказа"

9 декабря в Узбекистане в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами состоится открытие азербайджано-узбекско-турецкой выставки "Уникальные исторические карты Туркестана и Кавказа" с участием представителей науки, образования, ученых и исследователей страны.
Об этом Report сообщили в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане.
Было отмечено, что проект и организация выставки поддерживаются министерством культуры Узбекистана, Фондом тюркской истории и культуры в Анкаре.
На выставке будут представлены копии исторических карт Центральной Азии и Кавказа древнейшего периода, средних веков, а также советского периода.