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В Узбекистане пройдет выставка "Уникальные исторические карты Туркестана и Кавказа"

В Узбекистане пройдет выставка "Уникальные исторические карты Туркестана и Кавказа" 9 декабря в Узбекистане в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами состоится открытие азербайджано-узбекско-турецкой выставки "Уникальные исторические карты Туркестана и Кавказа" с участием представителей науки, образования, уч
Диаспора
28 ноября 2022 г. 11:10
В Узбекистане пройдет выставка Уникальные исторические карты Туркестана и Кавказа

9 декабря в Узбекистане в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами состоится открытие азербайджано-узбекско-турецкой выставки "Уникальные исторические карты Туркестана и Кавказа" с участием представителей науки, образования, ученых и исследователей страны.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

Было отмечено, что проект и организация выставки поддерживаются министерством культуры Узбекистана, Фондом тюркской истории и культуры в Анкаре.

На выставке будут представлены копии исторических карт Центральной Азии и Кавказа древнейшего периода, средних веков, а также советского периода.

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Версия на английском языке ФотоUzbekistan to host exhibition 'Unique Historical Maps of Turkestan and Caucasus'
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistanda "Türkistan və Qafqazların unikal tarixi xəritələri" adlı sərgi keçiriləcək

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