В Украине создана новая диаспорская структура Азербайджана

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Правление Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) приняло решение о создании Международного координационного центра азербайджанцев мира в Киеве, сообщает Report со ссылкой на сообщение ОДАУ.

Автором и инициатором создания подобной структуры, в цели и задачи которой входит усиление работы с зарубежными медиа, ведение пропаганды в пользу Азербайджана, донесение реалий республики до международной общественности, изменение их мнения об Азербайджане, противодействие в информационной войне, является глава ОДАУ Хикмет Джавадов.

Отмечается, что инициатива об учреждении центра была выдвинута после IV Съезда азербайджанцев мира в Баку для внесения вклада в развитие азербайджанской диаспоры за рубежом.

Центральный офис Международного координационного центра азербайджанцев мира (МКЦАМ) расположен в Киеве и уже прошел регистрацию в министерстве юстиции Украины.

Сообщается также, что Хикмет Джавадов намерен подать в отставку с поста главы ОДАУ для полного вовлечения в деятельность центра. МКЦАМ уже наладил сотрудничество с рядом диаспорских азербайджанских организаций и договорился о совместной с ними деятельности.