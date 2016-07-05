​В Украине представители этнических народностей совместно с госслужащими обсудили вопросы применения евростандартов

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Украине представители этнических народностей проводят семинары для госслужащих.

Как сообщили Report в Ассамблее национальностей Украины, двухдневный семинар на тему "Имплементация европейских стандартов для национальных меньшинств в Украине" прошел в Днепропетровске при организационной поддержке руководителя Ассамблеи национальностей Украины и Конгресса азербайджанцев Украины Ровшана Тагиева.

Семинар организован германским фондом имени Фридриха Эберта (аффилирован с социал-демократической партией ФРГ) и Ассамблеей Национальностей Украины.

Проведение семинара было поддержано Днепропетровской облгосадминистрацией. Этот семинар был заключительным из серии подобных, которые уже проводились для центральных, западных, южных, а теперь – в Днепропетровске – для восточных областей.

В мероприятии приняли участие представители ряда областей – Луганской, Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и, разумеется, Днепропетровской и многих их районов.

В большинстве своем участники семинара были работниками районной и областной администраций, местных советов или учреждений образования. Семинар приветствовали председатель Ассамблеи национальностей Украины и Конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, первый заместитель председателя АНУ и президент Еврейского форума Украины Аркадий Монастырский, начальник управления культуры, национальностей и религий днепропетровской ОГА Наталья Першина, заместитель директора департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Михаил Подюк и полномочный представитель фонда Эберта в Украине Мария Коваль.

В рамках круглого стола "Вызовы современности в работе с национальными меньшинствами и попытки решения проблем" каждый участник смог не только представить себя и свою структуру, но и кратко обрисовать положение в пределах своей компетенции. Причем большинство констатировало отсутствие серьезных противоречий и конфликтных ситуаций, и, одновременно с этим, отсутствие сколь бы то ни было серьезной и продуманной работы в этой сфере.

Опыт Днепра и его концептуальный подход к этноконфессиональной проблематике представил советник мэра Днепропетровска.

Для государственных служащих был проведён ряд лекций по государственной этнополитике, истории национальных меньшинств в Украине, формированию политики мультикультурализма и имплементации "Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", и ряд тренингов по идентичности, этностереотипам, формированию государственной этнополитики и способам решения конфликтов.

Кроме того, Аркадий Монастырский познакомил госслужащих с основами планирования и фандрайзинга.

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