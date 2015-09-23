​В Украине предъявили претензии представителям Евросоюза относительно резолюции по Азербайджану

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В столице Украины Киеве состоялась встреча делегации Европейского союза с представителями проживающих в стране национальных меньшинств.

Как сообщает Report, на встрече принимал участие глава Ассамблеи национальностей Украины (АНУ), председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев.

По информации из Ассамблеи, в делегацию Евросоюза входили ответственный секретарь по правам человека Реми Дафлот, глава Совета по вопросам расовой дискриминации Чаба Ференца, секретарь по политическим вопросам Марие Мразкова, а также сотрудник управления по внешним связям ЕС Пэр Иболд.

В ходе выступлений представителей национальных меньшинств было отмечено, что, несмотря на высокий уровень толерантности, в некоторых учебных заведениях существуют проблемы с преподаванием языка этнических народов, и местные органы объясняют это недостаточностью финансирования.

В своем выступлении Ровшан Тагиев, коснувшись активности этнических народов в рамках руководимой им Ассамблеи, отметил, что в Украине существует толерантная среда. Он также выразил сожаление в связи с тем, что в законодательстве страны все еще существуют некоторые недочеты относительно прав этнических народов.

Р.Тагиев также высказал претензии европейским гостям, в связи с чем возник спор: "Я представляю здесь 300 тысяч проживающих в Украине азербайджанцев. Наша организация охватывает азербайджанцев, проживающих во всех регионах, и в последнее время они направляют обращения в наш центральный офис, выражая беспокойство по поводу сложившегося в последнее время вашего отношения, а точнее отношения Европейского парламента к нашей родине - Азербайджану. В частности, принятая Европарламентом последняя резолюция стала причиной разочарования азербайджанцев, проживающих в Украине. В документе выражены претензии к ряду судебных и следственных дел в Азербайджане, хотя это противоречит европейской политике и принципам Европейского суда. Если имелись какие-то претензии, их можно было выразить, основываясь на принципы Европейского суда, а не спешным составлением угрожающей Азербайджану резолюции. Наша родина - толерантная страна".

После встречи представители ЕС обещали довести обращение азербайджанцев до нужного адреса.