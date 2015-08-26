В Украине азербайджанцы провели шествие под девизом "Марш патриотов"

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанцы, проживающие в Украине, отметили День национального флага и День независимости этой страны.

Как сообщили Report в Ассамблее народов Украины, в мероприятии в Николаеве участвовали президент ассамблеи, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, председатель Народного департамента малочисленных народов Николаевской области Анар Ахундов, председатель организации азербайджанской молодежи Хайям Хагигатоглу, председатель Азербайджанского центра культуры и образования имени Г.Алиева и Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Николаевской области Украины Юнус Алиев и другие азербайджанские активисты.

Проживающие в Украине азербайджанцы сначала провели шествие под девизом "Марш патриотов". На мероприятии был впервые представлен самый большой по величине украинский флаг.

В шествие и на концерте в целом приняли участие более 4 тыс. человек.

На мероприятии выступил председатель ОКАУ, руководитель ассамблеи Ровшан Тагиев, который рассказал о совместной жизни народов, о жизни азербайджанцев в Украине, активности за независимость страны.

Мероприятие завершилось музыкальными выступлениями различных народов.