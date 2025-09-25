В Турции пройдет Форум азербайджанской молодежи
- 25 сентября, 2025
- 12:21
В Турции пройдет Форум азербайджанской молодежи.
Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в ходе встречи с делегацией, в составе которой были ректоры университетов Восточной Анатолии и руководитель Азербайджанского дома в городе Ыгдыр.
По его словам, в ближайшее время планируется проведение Форума азербайджанской молодежи, проживающей в Восточной Анатолии.
