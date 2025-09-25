Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    В Турции пройдет Форум азербайджанской молодежи

    Диаспора
    • 25 сентября, 2025
    • 12:21
    В Турции пройдет Форум азербайджанской молодежи

    В Турции пройдет Форум азербайджанской молодежи.

    Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в ходе встречи с делегацией, в составе которой были ректоры университетов Восточной Анатолии и руководитель Азербайджанского дома в городе Ыгдыр.

    По его словам, в ближайшее время планируется проведение Форума азербайджанской молодежи, проживающей в Восточной Анатолии.

    Форум азербайджанской молодежи Фуад Мурадов Восточная Анатолия
    Türkiyədə azərbaycanlı gənclərin forumu keçiriləcək

    Последние новости

    12:46

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, порывистый ветер

    Экология
    12:45

    Планируется ввод в эксплуатацию еще одной наземной станции бакинского метро

    Инфраструктура
    12:44

    Зеленый водород сыграет важную роль в развитии ВИЭ в Азербайджане

    Энергетика
    12:44

    SOCAR Green: Азербайджан станет региональным центром экспертизы в сфере зеленой энергии

    Энергетика
    12:40

    В Азербайджане крупнейшая солнечная станция СНГ близка к рекордному показателю выработки

    Энергетика
    12:32

    Начато строительство тоннелей для разделения линий бакинского метро

    Инфраструктура
    12:29

    Молдавский олигарх задержан в Афинах и доставлен в Кишинев

    Другие страны
    12:26

    Азербайджан обеспечивает стабильные поставки газа в ЕС по долгосрочным контрактам

    Энергетика
    12:25

    В Нахчыване к 2028 году планируется запуск двух СЭС

    Энергетика
    Лента новостей