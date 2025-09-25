В Турции пройдет Форум азербайджанской молодежи.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в ходе встречи с делегацией, в составе которой были ректоры университетов Восточной Анатолии и руководитель Азербайджанского дома в городе Ыгдыр.

По его словам, в ближайшее время планируется проведение Форума азербайджанской молодежи, проживающей в Восточной Анатолии.