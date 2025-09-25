İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Türkiyədə azərbaycanlı gənclərin forumu keçiriləcək

    Diaspor
    • 25 sentyabr, 2025
    • 11:53
    Türkiyədə azərbaycanlı gənclərin forumu keçiriləcək

    Türkiyədə azərbaycanlı gənclərin forumu keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Türkiyənin Şərqi Anadolu bölgəsindəki universitetlərin rektorlarının və İğdır Azərbaycan Evinin rəhbərinin daxil olduğu nümayəndə heyəti ilə görüşdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, yaxın vaxtlarda Şərqi Anadoluda yaşayan azərbaycanlı gənclərin forumunun keçirilməsi planlaşdırılır.

    В Турции пройдет Форум азербайджанской молодежи

