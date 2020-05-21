В Турции оказали помощь 300 азербайджанским студентам

В турецком городе Сакарья 300 азербайджанским студентам, которые временно испытывают трудности из-за пандемии COVID-19, оказана материальная и продовольственная поддержка.

Как передает Report, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Руководитель Сакарского азербайджано-турецкого братского собрания Вугар Насиров отметил, что во время гуманитарных акций в период священного месяца Рамазан 200 студентам оказана продовольственная помощь, 100 студентам - материальная помощь (50 - прямая материальная помощь, 50 снабжены картами для покупок): "Благотворительная акция также охватила прибывших до пандемии в Сакарью из других городов с целью путешествия и по личным причинам студентов и их семьи, которые не смогли вернуться домой в период карантина".