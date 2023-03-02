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В Ташкенте состоялось открытие Музея дружбы Азербайджана и Узбекистана

В Ташкенте состоялось открытие Музея дружбы Азербайджана и Узбекистана В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане состоялась церемония открытия Музея дружбы Азербайджана и Узбекистана в связи со 100-летием общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Диаспора
2 марта 2023 г. 12:13
В Ташкенте состоялось открытие Музея дружбы Азербайджана и Узбекистана

В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане состоялась церемония открытия Музея дружбы Азербайджана и Узбекистана в связи со 100-летием общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Участники мероприятия возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева перед культурным центром.

Директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов в своем выступлении рассказал об исторической дружбе и братских отношениях между двумя народами и государствами.

В мероприятии также выступили депутат Верховного меджлиса Узбекистана Гюльбахор Саидганиева, зампредседателя Комитета по международным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине Узбекистана Азамат Тошов, ректор Ташкентского государственного университета востоковедения Гюльчохра Рихсиева, директор Государственного музея истории Узбекистана Джаннат Исмаилова и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaşkənddə Azərbaycan-Özbəkistan Dostluq Muzeyinin açılışı olub

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