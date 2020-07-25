В Стамбуле состоялся митинг в поддержку Азербайджана

На Баязидской площади в Стамбуле состоялся многотысячный митинг под названием “Отдадим жизни во имя родного Азербайджана”

На Баязидской площади в Стамбуле состоялся многотысячный митинг под названием “Отдадим жизни во имя родного Азербайджана”.

Как сообщает Report, целью митинга явилось оказание поддержки Азербайджану в связи с напряженностью на азербайджано-армянской границе, почтение светлой памяти шехидов и выражение протеста против армянских провокаций.

Инициаторами митинга, в котором приняли участие около 5 тысяч азербайджанцев, турок и представителей других народов, выступили Союз культуры и солидарности Стамбульского университета, организации "Туран оджаглары" и "Единый Азербайджан".

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память шехидов, затем прозвучали гимны Азербайджана и Турции. После этого председатель Союза культуры и солидарности Анар Джан Кытай зачитал совместное заявление. В заявлении была осуждена оккупационная политика Армении, выражена поддержка и безграничная преданность азербайджанцев мира Родине.

Глава организации "Туран оджаглары" Эрджан Урчар выразил готовность отдать жизнь во имя братского Азербайджана. Почетный председатель Союза культуры и солидарности Азербайджана Рашид Мустафазаде подчеркнул необходимость проведения подобных акций во всем мире. Участники митинга скандировали лозунги "Шехиды бессмертны, Родина неделима“, “Карабах - это Азербайджан”, “Справедливость Карабаху".