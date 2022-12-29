В Стамбуле отметили 130-летний юбилей Ахмеда Джавада

В турецком городе Стамбул прошло мероприятие, посвященное 130-летию выдающегося представителя азербайджанской литературы, известного просветителя и общественного деятеля Ахмеда Джавада.

В турецком городе Стамбул прошло мероприятие, посвященное 130-летию выдающегося представителя азербайджанской литературы, известного просветителя и общественного деятеля Ахмеда Джавада.

Об этом Report сообщили в госкомитете по работе с диаспорой.

Мероприятие было организовано Федерацией турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) и Азербайджанской ассоциацией театрального видения "Харыбюльбюль".

Вначале состоялось открытие фотовыставки, охватывающей различные периоды жизни поэта. В мероприятии выступили консул генконсульства Азербайджана в Стамбуле Севиндж Сулейманова, заместитель председателя Азербайджанской ассоциацией театрального видения "Харыбюльбюль" Латафет Рефиг, заместитель председателя TADEF Пярвиз Мамедзаде, заместитель председателя муниципалитета Шишли Омер Лютфи Озенч. Выступившие рассказали об исторических узах между двумя странами, роли Ахмеда Джавада, выделяющегося своей независимой, исключительной позицией в литературно-художественной истории Азербайджана, в укреплении этих уз.

Затем был продемонстрирован документальный фильм, повествующий о полной перипетий и борьбы жизни поэта, и спектакль под названием "Человек сердца Ахмед Джавад".