В США презентована ​​инициатива "Проекты академического и инновационного наставничества"

В Сан-Франциско, штат Калифорния, состоялась презентация инициативы "Проекты академического и инновационного наставничества" (AIM Projects).

Как сообщает американское бюро Report, в Инновационном центре Mind the Bridge была проведена встреча с целью запуска инициативы и презентации веб-страницы проекта.

Во встрече приняли участие азербайджанские ученые, исследователи, докторанты, специалисты, работающие в технологических компаниях Кремниевой долины, а также студенты, обучающиеся в университетах Стэнфорда и Беркли.

Целью инициативы AIM Projects является координация между нашими соотечественниками, работающими в сфере науки и инноваций в США, и действующими в Азербайджане в профильной области партнерами, учеными, специалистами и другими заинтересованными лицами, а также обеспечение доступа к платформе, предлагающей программы наставничества.

На мероприятии руководитель инициативы, профессор Ниагарского университета Айхан Юсифов рассказал о концепции и целях инициативы. Затем исполнительный секретарь инициативы Шахла Ширинли представила веб-сайт и предоставила информацию о предлагаемых программах наставничества, около 20 лицах, уже зарегистрировавшихся в качестве добровольных наставников, и о семинарах, которые будут организованы в течение ближайших двух месяцев.

Была выражена благодарность Генеральному консульству Азербайджана в Лос-Анджелесе за поддержку в реализации инициативы и организации встречи. Генконсул Вюгар Гурбанов пожелал инициаторам успехов и поздравил гостей по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.

Депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-США Гая Мамедов, также присутствовавший на встрече, передал свои поздравления по случаю запуска проекта, отметил важность мероприятия и дал советы.

Отметим, что инициатива AIM Projects была учреждена как логическое продолжение "Форума академии и инноваций", проведенного 26-27 июня 2025 года в Университете Беркли.