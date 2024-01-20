В США представлен документальный фильм, посвященный жертвам 20 Января

В Нью-Йорке, США, был показан документальный фильм Qanlı Qərənfillər, посвященный жертвам трагедии 20 января, снятый азербайджанским режиссером Азизом Садыговым.

В Нью-Йорке прошел показ документального фильма "Окровавленные гвоздики"(Qanlı Qərənfillər), посвященного жертвам трагедии 20 Января, снятого азербайджанским режиссером Азизом Садыговым.

Как сообщает американское бюро Report , в мероприятии приняли участие дипломаты постоянного представительства Азербайджана при ООН, представители азербайджанских организаций, действующих в США, активисты диаспоры, представители местной общины Нью-Йорка, а также наши соотечественники, проживающие в близлежащих городах и штатах.

В начале мероприятия были исполнены государственные гимны Азербайджана и США, память шехидов 20 Января почтена минутой молчания.

Выступившие на мероприятии подчеркнули, что события 20 Января – это славная история, когда люди подняли голос свободы и проявили мужество в борьбе за свой суверенитет. За период, прошедший с того дня, Азербайджан вступил в совершенно новый этап. Наш народ еще раз продемонстрировал свое мужество, отвагу, героизм, готовность отдать свою жизнь за каждую пядь нашей земли. Несмотря на прошедшие 34 года, событиям 20 Января не была дана международно-правовая оценка и виновные в этом преступлении не понесли наказания.

Было отмечено, что под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша доблестная армия за 44 дня восстановила историческую справедливость и территориальную целостность.

Затем состоялся показ фильма "Окровавленные гвоздики"(Qanlı Qərənfillər).