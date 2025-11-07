Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В США отметили 5-ю годовщину Победы

    Диаспора
    • 07 ноября, 2025
    • 20:36
    В США отметили 5-ю годовщину Победы

    В американском штате Юта состоялось мероприятие, посвященное 5-й годовщине Победы Азербайджана и национальному празднику Турции - Дню Республики.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Государственный комитет по работе с диаспорой.

    Мероприятие организовано при поддержке Госкомитета и Турецко-американской ассоциации Юты.

    В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик, отражающий историю Победы Азербайджана.

    В художественной части были исполнены национальные музыкальные композиции и танцы. Гостям были представлены традиционные блюда Азербайджана и Турции.

    Было отмечено, что подобные мероприятия вносят большой вклад в укрепление единства азербайджанской и турецкой общин, проживающих в США, а также в популяризацию культурного разнообразия среди местной общественности.

