В США отметили 5-ю годовщину Победы
- 07 ноября, 2025
- 20:36
В американском штате Юта состоялось мероприятие, посвященное 5-й годовщине Победы Азербайджана и национальному празднику Турции - Дню Республики.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.
Мероприятие организовано при поддержке Госкомитета и Турецко-американской ассоциации Юты.
В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик, отражающий историю Победы Азербайджана.
В художественной части были исполнены национальные музыкальные композиции и танцы. Гостям были представлены традиционные блюда Азербайджана и Турции.
Было отмечено, что подобные мероприятия вносят большой вклад в укрепление единства азербайджанской и турецкой общин, проживающих в США, а также в популяризацию культурного разнообразия среди местной общественности.