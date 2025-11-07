В США отметили 5-ю годовщину Победы

В американском штате Юта состоялось мероприятие, посвященное 5-й годовщине Победы Азербайджана и национальному празднику Турции - Дню Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Государственный комитет по работе с диаспорой.

Мероприятие организовано при поддержке Госкомитета и Турецко-американской ассоциации Юты.

В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик, отражающий историю Победы Азербайджана.

В художественной части были исполнены национальные музыкальные композиции и танцы. Гостям были представлены традиционные блюда Азербайджана и Турции.

Было отмечено, что подобные мероприятия вносят большой вклад в укрепление единства азербайджанской и турецкой общин, проживающих в США, а также в популяризацию культурного разнообразия среди местной общественности.