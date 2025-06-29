В США ежегодно будет проводиться Американо-азербайджанский молодежный форум

В США ежегодно будет проводиться Американо-азербайджанский молодежный форум.

В США ежегодно будет проводиться Американо-азербайджанский молодежный форум.

Об этом местному бюро Report сообщил зампредседателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Эльшад Алиев.

Он отметил, что в настоящее время в форуме, организованном при поддержке Госкомитета Азербайджанским домом, действующим в городе Александрия штата Вирджиния, и при организационной поддержке Американо-Азербайджанской молодежной федерации (AAYF), принимают участие азербайджанские студенты из 27 штатов и городов США, обучающиеся в 37 высших учебных заведениях.

"Прошлогодний форум прошел в Университете Джорджа Вашингтона, а в этом году он проводится в Университете Джорджа Мейсона. Отличие прошлогоднего форума в том, что его участники также активно участвовали в организационных вопросах нынешнего форума. Кроме того, Азербайджанский дом, действующий в штате Вирджиния, взял на себя более активную роль в организации форума.

В этом году мы постарались сделать форум более интерактивным. Для азербайджанских студентов организованы различные панели и тренинги как местными, так и азербайджанскими специалистами, работающими в США долгие годы. Основными темами форума являются совместная деятельность, диаспорская деятельность, установление взаимных связей и, самое главное, сохранение связей с Азербайджаном, национальной идентичности и ценностей", - подчеркнул Э.Алиев.

Представитель комитета также коснулся процесса отбора участников форума: "Естественно, в США обучается большая группа азербайджанских студентов. Сначала был сделан анонс о проведении форума, для участия в нем прошли регистрацию значительное число студентов. Мы вместе с организаторами провели собеседования с ними, по итогам которых была определена группа участников форума. Часть из них - выпускники, уже добившиеся успеха в этой стране, другие - студенты, продолжающие обучение. Все они очень опытные и талантливые молодые люди", - сказал Э.Алиев.

Он добавил, что форум планируется проводить ежегодно: "В последние годы увеличилось число азербайджанских студентов, приезжающих в США для обучения. Поскольку в США федеральная система управления, каждый штат имеет свои законы и правила. Этот форум является важной платформой для объединения студентов, обмена видением, как преодолеть трудности, с которыми они сталкиваются. Мы стараемся, чтобы наша молодежь из всех штатов и городов США поддерживала связь друг с другом".

Отметим, что II Американо-азербайджанский молодежный форум, проходящий в штате Вирджиния, продолжает свою работу. На второй день проходят семинары, панельные дискуссии и тренинги.