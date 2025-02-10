В Швейцарии состоялось мероприятие по случаю Дня молодежи Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Швейцарии состоялась встреча посла Фуада Искендерова с азербайджанской молодежью и студентами, проживающими и обучающимися в различных университетах этой страны.

В посольстве Азербайджана в Швейцарии состоялась встреча посла Фуада Искендерова с представителями азербайджанской молодежи, в том числе со студентами, проживающими и обучающимися в различных университетах этой страны.

Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии, посвященном Дню молодежи Азербайджана, Ф.Искендеров отметил решающую роль молодежи в укреплении международных связей.

"Молодежь - это будущее нашей страны. Вы представляете Азербайджан, и ваш вклад в науку, культуру, экономику важен не только для вас, но и для всего народа", - подчеркнул посол.

Ф.Искендеров заявил, что Азербайджан всегда находится рядом со своими гражданами за рубежом и готов оказать помощь в различных вопросах.

После официальной части мероприятия состоялась неформальная сессия нетворкинга, на которой представители азербайджанской молодежи встретились с сотрудниками посольства.