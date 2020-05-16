В Швеции от коронавируса скончался еще один азербайджанец - ФOTO

В Швеции от коронавируса скончался еще один азербайджанец - ФOTO

16 мая, 2020 16:05

https://report.az/storage/news/3e679594f050ad1e0eba6cf059074a1e/980989d0-10c0-4d04-8b98-da10c43c8948_292.jpg В Швеции от коронавируса скончался гражданин Азербайджана Гусейнов Магеррам Агамирза оглу 1961 года рождения. Об этом европейскому бюро Report заявил член Координационного совета азербайджанцев Швеции Надир Холленбранд. Уроженец Нефтчалинского района М.Гусейнов скончался в Стокгольме минувшей ночью. Семья желает похоронить М.Гусейнова в Азербайджане. Н.Холленбранд отметил, что с диагнозом коронавирус в Швеции госпитализирован 47-летний азербайджанец. Напомним, что в конце апреля в Стокгольме от коронавируса скончался 22-летний азербайджанец. Надир Холленбранд

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