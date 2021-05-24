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В штате Северная Каролина учреждена Организация дружбы Азербайджана

В штате Северная Каролина учреждена Организация дружбы Азербайджана Руководителем организации является Адика Игбал
Диаспора
24 мая 2021 г. 14:49
В штате Северная Каролина учреждена Организация дружбы Азербайджана

Расширяются ряды азербайджанских диаспорских организаций, действующих в зарубежных странах. Одной из новых организаций, присоединившихся к диаспорскому движению, является учрежденная в штате Северная Каролина (США) "Организация дружбы Азербайджана".

Как сообщает Report, "Организация дружбы Азербайджана" была создана с целью установления дружественных связей с местными действующими в США сообществами, а также для ознакомления с культурным наследием и историей Азербайджана в США.

Руководителем организации является Адика Игбал, выпускница Университета Клемсона в Южной Каролине, доктор наук в области информационных технологий.

Адика Игбал - одна из активных наших соотечественниц в США. Является инициатором и организатором ряда мероприятий, проводимых при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана в рамках кампаний "Карабах - это Азербайджан!", "Справедливость Ходжалы!".

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Версия на английском языке Azerbaijan Friendship Organization established in North Carolina
Версия на азербайджанском языке Şimali Karolina ştatında "Azərbaycan Dostluq Təşkilatı" təsis edilib

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