В штате Северная Каролина учреждена Организация дружбы Азербайджана

Руководителем организации является Адика Игбал

Расширяются ряды азербайджанских диаспорских организаций, действующих в зарубежных странах. Одной из новых организаций, присоединившихся к диаспорскому движению, является учрежденная в штате Северная Каролина (США) "Организация дружбы Азербайджана".

Как сообщает Report, "Организация дружбы Азербайджана" была создана с целью установления дружественных связей с местными действующими в США сообществами, а также для ознакомления с культурным наследием и историей Азербайджана в США.

Руководителем организации является Адика Игбал, выпускница Университета Клемсона в Южной Каролине, доктор наук в области информационных технологий.

Адика Игбал - одна из активных наших соотечественниц в США. Является инициатором и организатором ряда мероприятий, проводимых при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана в рамках кампаний "Карабах - это Азербайджан!", "Справедливость Ходжалы!".