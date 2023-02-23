В Санкт-Петербурге прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Санкт-Петербурге (РФ) прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В Санкт-Петербурге (РФ) прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Мероприятие было организовано во Дворце культуры имени Ленсовета городской общественной организацией "Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

В мероприятии выступили председатель городской общественной организации Вагиф Мамишов, генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов и генконсул Турции в Санкт-Петербурге Озгюн Талу.

Был продемонстрирован видеоролик, подготовленный в рамках реализуемого при поддержке Фонда Гейдара Алиева проекта "Справедливость к Ходжалы!".

Участникам мероприятия были розданы подготовленные Фондом Гейдара Алиева брошюры и значки, а также диски с документальным фильмом "Бесконечный коридор".