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В Санкт-Петербурге прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Санкт-Петербурге прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида В Санкт-Петербурге (РФ) прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Диаспора
23 февраля 2023 г. 17:38
В Санкт-Петербурге прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Санкт-Петербурге (РФ) прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Мероприятие было организовано во Дворце культуры имени Ленсовета городской общественной организацией "Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

В мероприятии выступили председатель городской общественной организации Вагиф Мамишов, генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов и генконсул Турции в Санкт-Петербурге Озгюн Талу.

Был продемонстрирован видеоролик, подготовленный в рамках реализуемого при поддержке Фонда Гейдара Алиева проекта "Справедливость к Ходжалы!".

Участникам мероприятия были розданы подготовленные Фондом Гейдара Алиева брошюры и значки, а также диски с документальным фильмом "Бесконечный коридор".

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Версия на азербайджанском языке ФотоSankt-Peterburqda Xocalı soyqırımı ilə bağlı anım tədbiri keçirilib

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