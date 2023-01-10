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В Салониках отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В Салониках отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева В действующем в греческом городе Салоники Доме Азербайджана прошло мероприятие по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения создателя независимого Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.
Диаспора
10 января 2023 г. 12:03
В Салониках отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В действующем в греческом городе Салоники Доме Азербайджана прошло мероприятие по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения создателя независимого Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Открывший мероприятие руководитель Общества греческо-азербайджанской дружбы "Гала" и Дома Азербайджана в Салониках Рашид Мамедов, подробно рассказал о жизни, богатой и многосторонней политической деятельности общенационального лидера азербайджанского народа.

Выступивший на мероприятии ученый-тюрколог Сократ Ангелидис рассказал о гениальных шагах, предпринятых Г.Алиевым для создания и укрепления независимого Азербайджанского государства, поделился своими мыслями об истории Азербайджана.

В завершение был продемонстрирован документальный фильм, повествующий о жизни и деятельности Гейдара Алиева.

Отметим, что по распоряжению главы государства 2023 год объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева".

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Версия на азербайджанском языке ФотоSalonikidə Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi qeyd edilib

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