В Роттердаме откроют улицу "Азербайджан", воздвигнут памятник Низами Гянджеви

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В городе Роттердам Королевства Нидерландов откроют улицу "Азербайджан", воздвигнут памятник видному азербайджанскому поэту Низами Гянджеви на улице "Баку". Об этом Report сообщил председатель Конгресса азербайджанцев Европы Сахиль Гасымов.

Он отметил, что в связи с этим с местными муниципалитетами уже проведена соответствующая работа: "Авторами обоих инициатив являются Конгресс азербайджанцев Европы и Конгресс азербайджанцев Бенилюкса".

С. Гасымов отметил, что в ближайшие дни после получения разрешения приступят к установке памятника и открытию улицы.

Отметим, что во втором по величине городе королевства Роттердаме уже некоторое время существует улица "Баку".