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    В России пропал без вести сын азербайджанского предпринимателя

    Сергей Гасанов объявлен в розыск

    Москва. 5 декабря. REPORT.AZ/ В поселке Узунларовский Архангельского района Республики Башкортостан Российской Федерации пропал без вести азербайджанец.

    Как сообщили Report близкие пропавшего без вести, уроженец Сальянского района Азербайджана Гасанов Сергей Гасан оглу 1990 г.р. два дня как вышел из дома и не вернулся. Связь с ним прекратилась.

    Сергей Гасанов объявлен в розыск.

    Отметим, что отец С.Гасанова Гасан Гасанов уже долгие годы живет в Башкортостане, где занимается сельскохозяйственным бизнесом. 

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