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В рамках VI Летнего лагеря диаспорской молодежи состоялась панель под названием "Ханкенди"

В рамках VI Летнего лагеря диаспорской молодежи состоялась панель под названием "Ханкенди" В Ханкенди в рамках VI Летнего лагеря диаспорской молодежи была проведена панель под названием "Ханкенди".
Диаспора
5 августа 2025 г. 20:46
В рамках VI Летнего лагеря диаспорской молодежи состоялась панель под названием Ханкенди

В Ханкенди в рамках VI Летнего лагеря диаспорской молодежи была проведена панель под названием "Ханкенди".

Как сообщает Report, в мероприятии, модератором которого выступила начальник отдела Государственного комитета по работе с диаспорой Василя Вахидгызы, приняли участие родившаяся в Ханкенди супруга Национального героя Ширина Мирзаева, экс-депутат Флора Гасымова, азербайджанская музыкант из Ханкенди, ныне проживающая в Норвегии Арзу Рзаева, профессор Солмаз Тохиди и жительница Ханкенди Хатира Велиева.

Участники панели поделились своими воспоминаниями и радостью возвращения в Карабах спустя 30 лет.

Отметим, что VI Летний лагерь диаспорской молодежи, который проходит с 3 по 9 августа, организован совместно Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджана и Фондом Гейдара Алиева. В VI Летнем лагере принимают участие 128 молодых людей из 61 страны мира. Предыдущие лагеря проходили в Шеки, Шамахы, Шуше, Нахчыване и Лачыне, в них ежегодно принимали участие более 700 молодых людей из более чем 60 стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDiaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsində “Xankəndi” adlı panel təşkil olunub

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