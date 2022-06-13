В Пекинском университете состоялся первый выпуск по специальности "Азербайджанский язык"

В одном из престижных вузов Китая - Пекинском университете иностранных языков (ПУИЯ) состоялся первый выпуск по специальности "Азербайджанский язык".

В одном из престижных вузов Китая - Пекинском университете иностранных языков (ПУИЯ) состоялся первый выпуск по специальности "Азербайджанский язык".

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Заведующий кафедрой азербайджанского языка вуза, доктор философии по филологии Агшин Алиев отметил, что студенты 4-го курса, окончившие бакалавриат, успешно защитили дипломные работы по азербайджанскому языку, истории, культуре, карабахским реалиям и другим темам.

В течение 4 лет студенты принимали активное участие в различных проектах и мероприятиях, проводимых кафедрой азербайджанского языка.

Согласно решению Министерства образования Китая, с 2018 года в ПУИЯ осуществляется прием на специальность "Азербайджанский язык". В этом вузе, готовящем кадры для Министерства иностранных дел и других государственных учреждений страны, преподается более 100 иностранных языков.