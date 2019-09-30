В Нью-Йорке состоялось собрание тюркоязычных диаспор

В американском городе Нью-Йорк организовали учебную программу по усовершенствованию потенциала тюркоязычных диаспор.

Как сообщает Report, программа была реализована при организации Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В рамках программы состоялись презентации диаспорских структур стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Заместитель генсека Тюркского совета Гисмет Гезалов, первый заместитель председателя Госкомитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев, генконсул Турции в Нью-Йорке Алпер Акташ, генконсул Казахстана в Нью-Йорке Занибек Абдрашев, председатель Государственной миграционной службы Кыргызстана Болотбек Ибрагимсанов и другие представители тюркоязычных государств выступили, рассказав о проводимой ими диаспоральной политике, важности объединения и усиления координации между тюркоязычными диаспорами во всем мире.

В ходе собрания прозвучали различные предложения в этом направлении.

После собрания состоялся "Вечер Насими", посвященный 650-летию великого поэта Имадеддина Насими.