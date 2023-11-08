В Нью-Йорке прошла информационная акция по случаю Дня Победы

На знаменитой площади Таймс-сквер и центральных улицах Нью-Йорке прошла информационная акция, посвященная Дню Победы Азербайджана.

На знаменитой площади Таймс-сквер и центральных улицах Нью-Йорка прошла информационная акция, посвященная Дню Победы Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, акция прошла при организации Азербайджано-американской федерации молодежи.

На проехавшем по центральным улицам Нью-Йорка автомобиле с LED-экраном отражались лозунги "Карабах - Азербайджан!", "Азербайджан - мультикультуральная страна!" и др.

В рамках акции также было обращено внимание на минную проблему Азербайджана. Заинтересовавшимся акцией жителям города была предоставлена дополнительная информация об Азербайджане.