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В Нью-Йорке прошла информационная акция по случаю Дня Победы

В Нью-Йорке прошла информационная акция по случаю Дня Победы На знаменитой площади Таймс-сквер и центральных улицах Нью-Йорке прошла информационная акция, посвященная Дню Победы Азербайджана.
Диаспора
8 ноября 2023 г. 14:43
В Нью-Йорке прошла информационная акция по случаю Дня Победы

На знаменитой площади Таймс-сквер и центральных улицах Нью-Йорка прошла информационная акция, посвященная Дню Победы Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, акция прошла при организации Азербайджано-американской федерации молодежи.

На проехавшем по центральным улицам Нью-Йорка автомобиле с LED-экраном отражались лозунги "Карабах - Азербайджан!", "Азербайджан - мультикультуральная страна!" и др.

В рамках акции также было обращено внимание на минную проблему Азербайджана. Заинтересовавшимся акцией жителям города была предоставлена дополнительная информация об Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda Azərbaycanın Zəfər Günü münasibətilə məlumatlandırma aksiyası təşkil edilib

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