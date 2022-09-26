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В Нью-Йорке организована информационная акция, связанная провокациями Армении

В Нью-Йорке организована информационная акция, связанная провокациями Армении В американском городе Нью-Йорке состоялась информационная акция, связанная с военными провокациями и агрессивной политикой Армении.
Диаспора
26 сентября 2022 г. 10:45
В Нью-Йорке организована информационная акция, связанная провокациями Армении

В американском городе Нью-Йорке состоялась информационная акция, связанная с военными провокациями и агрессивной политикой Армении.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Во время акции в районе Манхэттена, считающимся историческим центром мегаполиса, передвигался автомобиль с LED-экраном, на котором отображались лозунги: "Азербайджан хочет мира, Армения - войны!", "Армения искажает факты, вводит в заблуждение мировую общественность!", "Мины Армении = военным преступлениям!", "Армения уничтожила культурное наследие Азербайджана в Армении!”, "Мины Армении убивают мирных жителей" и изображения, охватывающие данные темы.

Акция, направленная на привлечение внимания общественности города к военным провокациям Армении, была организована Азербайджано-американской женской ассоциацией Нью-Йорка и Культурным центром Нью-Йорк-Азербайджан, действующими при Координационном совете азербайджанцев Америки.

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Версия на английском языке ФотоAwareness campaign on Armenian provocations organized in New York
Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda Ermənistanın təxribatlarına dair məlumatlandırma aksiyası təşkil edilib

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