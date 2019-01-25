В Лондоне с участием азербайджанцев прошло подготовительное мероприятие к Саммиту молодых людей - ФОТО - ВИДЕО

Лондон. 25 января. REPORT.AZ/ В Великобритании Ассоциация азербайджанских женщин и Human Foundation провели подготовительное мероприятие к Саммиту молодых людей.

Как сообщает лондонское бюро Report, на мероприятии в посольстве Азербайджана в Великобритании приняли участие представители азербайджанской диаспоры, проживающей в Лондоне.

Сопредседатель Саммита молодых людей Нурия Гулиева рассказала о мероприятии, которое состоится в октябре 2019 года в Баку. Она сообщила, что саммит посвящен взаимодействию образования, человеческого капитала и инноваций, их взаимовлиянию и дополнению друг друга в результате технологических новшеств современного периода. Н.Гулиева коснулась важности подобных мероприятий, проводимых внутри страны.

Отметим, что Нурия Гулиева как победитель программы британских стипендий Chevening получает образование в магистратуре лондонского King’s College по специальности Наука о международных конфликтах. Как молодая и социальная работница она, работая в местных и иностранных организациях, участвовала в организации многочисленных международных мероприятий и проектов.

Айтен Аббаслы