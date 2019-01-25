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    В Лондоне с участием азербайджанцев прошло подготовительное мероприятие к Саммиту молодых людей - ФОТО - ВИДЕО

    Лондон. 25 января. REPORT.AZ/ В Великобритании Ассоциация азербайджанских женщин и Human Foundation провели подготовительное мероприятие к Саммиту молодых людей.

    Как сообщает лондонское бюро Report, на мероприятии в посольстве Азербайджана в Великобритании приняли участие представители азербайджанской диаспоры, проживающей в Лондоне.

    Сопредседатель Саммита молодых людей Нурия Гулиева рассказала о мероприятии, которое состоится в октябре 2019 года в Баку. Она сообщила, что саммит посвящен взаимодействию образования, человеческого капитала и инноваций, их взаимовлиянию и дополнению друг друга в результате технологических новшеств современного периода. Н.Гулиева коснулась важности подобных мероприятий, проводимых внутри страны.

    Отметим, что Нурия Гулиева как победитель программы британских стипендий Chevening  получает образование в магистратуре лондонского King’s College по специальности Наука о международных конфликтах. Как молодая и социальная работница она, работая в местных и иностранных организациях, участвовала в организации многочисленных международных мероприятий и проектов. 

    Айтен Аббаслы

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