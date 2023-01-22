В Лондоне прошла акция протеста против незаконной добычи Арменией полезных ископаемых на территории Азербайджана

На Парламентской площади (Parliament Square) в Лондоне прошла мирная акция протеста против незаконной эксплуатации Арменией месторождений полезных ископаемых на территории Карабахского экономического района Азербайджана, где временно дислоцирован российск

На Парламентской площади (Parliament Square) в Лондоне прошла мирная акция протеста против незаконной эксплуатации Арменией месторождений полезных ископаемых на территории Карабахского экономического района Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, в акции протеста, организованной Координационным советом азербайджанцев Великобритании, приняли участие представители азербайджанских диаспорских организаций, турецкой диаспоры, местной общины и азербайджанские студенты, обучающиеся в этой стране.

В ходе продолжавшейся в течение двух часов акции демонстранты держали в руках плакаты с надписями "Экологический террор Армении в Азербайджане должен быть остановлен!", "Армянские мины = военные преступления!", "Требуем справедливости!" и др.

Этим шагом наши соотечественники в Великобритании выразили поддержку азербайджанским экоактивистам и представителям НПО, которые проводят акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди с требованием прекратить экологический террор армян.

Участники акции раздали местным жителям на центральных улицах Лондона листовки с информацией об экотерроризме, совершенном Арменией на азербайджанской территории.