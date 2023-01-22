О нас

В Лондоне прошла акция протеста против незаконной добычи Арменией полезных ископаемых на территории Азербайджана

В Лондоне прошла акция протеста против незаконной добычи Арменией полезных ископаемых на территории Азербайджана На Парламентской площади (Parliament Square) в Лондоне прошла мирная акция протеста против незаконной эксплуатации Арменией месторождений полезных ископаемых на территории Карабахского экономического района Азербайджана, где временно дислоцирован российск
Диаспора
22 января 2023 г. 09:39
В Лондоне прошла акция протеста против незаконной добычи Арменией полезных ископаемых на территории Азербайджана

На Парламентской площади (Parliament Square) в Лондоне прошла мирная акция протеста против незаконной эксплуатации Арменией месторождений полезных ископаемых на территории Карабахского экономического района Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, в акции протеста, организованной Координационным советом азербайджанцев Великобритании, приняли участие представители азербайджанских диаспорских организаций, турецкой диаспоры, местной общины и азербайджанские студенты, обучающиеся в этой стране.

В ходе продолжавшейся в течение двух часов акции демонстранты держали в руках плакаты с надписями "Экологический террор Армении в Азербайджане должен быть остановлен!", "Армянские мины = военные преступления!", "Требуем справедливости!" и др.

Этим шагом наши соотечественники в Великобритании выразили поддержку азербайджанским экоактивистам и представителям НПО, которые проводят акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди с требованием прекратить экологический террор армян.

Участники акции раздали местным жителям на центральных улицах Лондона листовки с информацией об экотерроризме, совершенном Арменией на азербайджанской территории.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоLondonda Ermənistanın Azərbaycanın faydalı qazıntı yataqlarını qanunsuz istismarına etiraz

Самое важное

Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
21 января 2023 г. 20:09
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Президент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 16:29
Азербайджанский народ чтит память своих шехидов
ФотоАзербайджанский народ чтит память своих шехидов
20 января 2023 г. 12:28
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
20 января 2023 г. 11:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
20 января 2023 г. 04:41
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
19 января 2023 г. 23:46
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
19 января 2023 г. 23:25
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества
19 января 2023 г. 22:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi