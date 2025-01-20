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В Лондоне почтили память шехидов Черного января

В Лондоне почтили память шехидов Черного января В посольстве Азербайджана в Великобритании прошло памятное мероприятие, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января.
Диаспора
20 января 2025 г. 02:50
В Лондоне почтили память шехидов Черного января

В посольстве Азербайджана в Великобритании прошло памятное мероприятие, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января.

Об этом Report сообщили в дипмиссии.

В мероприятии приняли участие около 80 гостей, включая членов азербайджанской диаспоры, в том числе студенты, обучающиеся в британских вузах, членов дипломатического корпуса в Лондоне, представителей СМИ и других лиц.

Сначала гости посмотрели короткий фильм на английском языке, рассказывающий о январских событиях 1990 года. Затем минутой молчания была почтена память шехидов.

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов выступил с речью об истории событий 20 Января. Дипломат рассказал, что в то время учился в Москве и был свидетелем выступления общенационального лидера Гейдара Алиева в представительстве Азербайджана после тех событий. По его словам, хотя Азербайджан тогда еще не восстановил свою независимость, уже было ясно, что Гейдар Алиев станет лидером нового независимого Азербайджана.

Посол Э.Сулейманов подчеркнул, что современный, сильный и мультикультурный Азербайджан является самой священной данью светлой памяти шехидов, и отметил важность того, что каждый азербайджанец должен и впредь стоять на страже свободы и суверенитета нашей страны. Дипломат отметил, что сегодня Азербайджан уверенно движется вперед под мудрым руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Исследователь грузинского происхождения Тамара Драгадзе отметила, что находилась в Азербайджане во время событий 20 января и пристально следила за развитием событий. Она заявила, что в ту ночь мирные азербайджанцы подверглись целенаправленным атакам, целью этой кровавой кампании было сломить волю народа, но это не удалось. Она добавила, что рада видеть успешное развитие современного Азербайджана.

Депутат Милли Меджлиса, председатель группы межпарламентской дружбы Британия-Азербайджан Фариз Исмаилзаде отметил, что 20 Января действительно стало поворотным моментом в истории современного Азербайджана. Он рассказал о развитии страны как независимого государства, о том, как она стала региональным лидером, и о важности не забывать, какой ценой наше государство добилось независимости.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLondonda Qara Yanvar şəhidlərini anıblar

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