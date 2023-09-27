В Ливане могут быть созданы совместные школы по изучению азербайджанского и турецкого языков

В Ливане могут быть созданы совместные школы для изучения азербайджанского и турецкого языков

В Ливане могут быть созданы совместные школы для изучения азербайджанского и турецкого языков.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов заявил журналистам.

Он отметил, что в Ливане нет азербайджанской диаспоры: "Недавно у нас были гости из Ливана. Мы поддерживаем идею создания в этой стране совместных школ по изучению азербайджанского и турецкого языков. В них ливанская молодежь сможет изучать эти языки. В настоящее время мы работаем в этом направлении с нашим посольством в Ливане".