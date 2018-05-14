В Красноярске отметили 100-летие Азербайджанской Демократической Республики - ФОТО

Москва. 14 мая. REPORT.AZ/ В Красноярске прошли мероприятия, посвященные столетнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие посетили официальные лица правительства Красноярского края, администрации города Красноярска, а также руководители и представители национально-культурных объединений кыргызов, узбеков, таджиков, евреев и других наций и народностей.

Выступившие на мероприятии лидеры азербайджанской диаспоры края отметили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи со 100-летием АДР, и азербайджанцы всего мира празднуют этот юбилей, в том числе и соотечественники из Красноярского края России.

Мероприятие открыл концерт ансамбля "Одлар Юрду". Зрителям также были продемонстрированы танцы "Карабах", "Игиды", "Зорхана", "Терекеме", "Кёчяри", "Карабахские чабаны" и другие национальные танцы Азербайджана.

Помимо этого, в Красноярске был организован круглый стол в связи со 100-летием АДР. В его работе приняли активное участие представители профессорско-преподавательского состава и студенты Сибирского федерального университета, руководители и активисты национально-культурных объединений края. Участниками круглого стола была обсуждена роль АДР в истории Азербайджана, а также вопросы азербайджано-российских взаимоотношений.

Красноярские соотечественники обратились к азербайджанцам мира с поздравлениями: в национальных костюмах и с картой Азербайджана 1918-1920 годов в руках. Праздничный азербайджанский флешмоб прошел под композицию Узеира Гаджибейли "Джанги".

Наряду с этим, активистами местной азербайджанской общины и представителями молодежи была проведена кампания информирования местного населения об истории создания первой на мусульманском Востоке демократической республики.