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    В Коми азербайджанцы готовятся к празднованию Новруз Байрам

    Было решено провести праздник Новруз Байрам в среду, 16 марта

    Баку. 12 Марта. REPORT.AZ/ В Коми азербайджанцы готовятся к празднованию Новруз Байрам.

    Как передает Report, об этом рассказал “Комиинформу” председатель Коми региональной общественной организации “Объединение азербайджанцев в Республике Коми” Асиф Исмаилов.

    По его словам, на совещании с участием членов правления, активистов и директором Дома дружбы народов Галины Габушевой было решено провести праздник Новруз Байрам в среду, 16 марта.

    Встречать национальный праздник азербайджанцы будут в одном из ресторанов столицы Коми.
    Как отметил А.Исмалов, Новруз Байрам считается одним из главных праздников для азербаджанцев, который связан с приходом весны.

    “Он символизирует новую жизнь и обновление в природе. С Новруз Байрам связано много традиций и обычаев”, - сказал председатель объединения.

    Как отметил А.Исмалов, Новруз Байрам считается одним из главных праздников для азербаджанцев, который связан с приходом весны.

    “Он символизирует новую жизнь и обновление в природе. С Новруз Байрам связано много традиций и обычаев”, - сказал председатель объединения.

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