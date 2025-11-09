В Колумбийском университете отметили День Победы Азербайджана

В Колумбийском университете, штат Нью-Йорк, прошло мероприятие под названием "Мужество, победа, справедливость", посвященное 5-й годовщине победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает американское бюро Report, мероприятие состоялось при поддержке Азербайджано-Американской молодежной федерации (AAYF), Альянса американо-азербайджанских организаций и Государственного комитета по работе с диаспорой.

В вечере приняли участие советник посольства Азербайджана в США Вюсаля Мехдиева, постпред при ООН Тофиг Мусаев, представители Азербайджано-американского координационного совета, активисты диаспоры и студенты, обучающиеся в США.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и США, минутой молчания была почтена память героев, отдавших жизнь за Родину.

Выступая на мероприятии, начальник отдела Государственного комитета по работе с диаспорой Сальхат Аббасова отметила, что 8 ноября – День Победы является символом героизма, единства азербайджанского народа и восстановления справедливости. Она подчеркнула, что пять лет назад под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева и благодаря доблести Азербайджанской армии была одержана историческая Победа.

Т. Мусаев заявил, что победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, является торжеством несокрушимой воли, героизма и единства нашего народа. По его словам, эта Победа обеспечила полное восстановление международно признанного суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

На вечере была представлена и музыкальная программа.

В рамках программы танцевальная группа Детско-юношеского центра развития My Way представила азербайджанские национальные танцы. Затем был показан документальный фильм "Железный кулак". В фильме были отражены испытания, которые прошел азербайджанский народ в Первой и Второй Карабахских войнах, героизм погибших и историческая победа Азербайджана.

Во время мероприятия также была представлена выставка работ молодых художников Центра My Way.