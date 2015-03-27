​В Кировске пенсионерка прописала в квартире супружескую пару азербайджанцев

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Кировске неработающая женщина 1965 года рождения осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания двух иностранных граждан, без намерения предоставить им жилплощадь для постоянного проживания.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

«При проверке полицейские выяснили, что в небольшой по площади квартире в доме по улице Солнечной пенсионеркой были зарегистрированы супруги, прибывшие из Азербайджанской Республики, которые фактически в данной квартире не проживали. Эти сведения подтвердили соседи женщины и другие граждане», - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до трех лет.