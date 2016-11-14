В Киеве прошел Международный интеллектуальный фестиваль "Флаг Азербайджана"

Киев. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Киеве состоялся VI Международный интеллектуальный фестиваль "Флаг Азербайджана", организованный Клубом интеллектуальных игр "Атешгях" при финансовой поддержке Фонда молодежи при президенте Азербайджана, а также при содействии Лиги Украинских Клубов. Проект был посвящен Дню Государственного флага Азербайджана и прошел под эгидой Федерации интеллектуальных игр Азербайджана и Объединения Европейских Интеллектуальных Клубов.

На открытии Фестиваля присутствовали глава аппарата молодежного фонда Азербайджана Фаик Гурбанов, глава Ассамблеи национальностей Украины, глава Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, глава Союза азербайджанской молодежи Украины Ильгама Аллахвердиева, представители организационного комитета фестиваля.

"Подобные фестивали, которые презентуют и популяризируют азербайджанскую культуру, являются своего рода мостами между нашими странами, возможностью ознакамливаться с традициями, историческим наследием других народов", - заявил на открытии фестиваля глава Ассамблеи национальностей Украины, глава Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев.

В рамках фестиваля были организованы турниры по играм "Что? Где? Когда?" и национальной интеллектуальной игре "Хамса". В игре "Что? Где? Когда?" победила команда из Киева "Минус 1". Второе место заняла "Цвет Макгаффина" из Киева, третье – "СКД", также из столицы. В национальной интеллектуальной игре "Хамса" победила команда "Минус 1" из Киева. Второе место заняли "Зненацька" из Одессы, третье – "СКД" из Киева. Победители игры "Хамса" поедут через несколько месяцев представлять столицу на Международном соревновании знатоков в Баку "Caspian Cup 2017". Поездка будет профинансирована оргкомитетом фестиваля.

Идея фестиваля – познакомить зарубежных знатоков с культурным наследием Азербайджана. Ранее фестиваль проводился в Латвии, Литве, России и Беларуси.