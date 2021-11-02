В Киеве установлен билборд по случаю Дня победы Азербайджана

09:43

В Киеве по инициативе председателя общественной организации «Аналитико-информационная платформа» Гулу Ибрагимова по случаю славной победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и 8 ноября - Дня Победы установлен билборд с изображением карт Украины и Азербайджана.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на билборде размещены лозунги "8 ноября - славный День Победы Азербайджана", "Карабах - это Азербайджан", "Крым и Донбасс – Украина" на украинском языке, а также изображения "Железного кулака" и уникального цветка Хары-бюльбюль.

Билборд размещен сроком на 15 дней, с 1 по 15 ноября.

"Поздравляю наш народ с великим историческим Днем Победы. Это - историческая победа всего азербайджанского народа под руководством Верховного главнокомандующего победившей азербайджанской армии, президента Ильхама Алиева. Эта победа еще раз доказала всему миру, насколько сильным, стойким и воинственным является азербайджанский народ", - сказал Ибрагимов в заявлении для местных СМИ.