В Казахстане отметили День Победы Азербайджана

В казахстанском городе Актау состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана.

В казахстанском городе Актау состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, в мероприятии, организованном совместно общественным фондом "Азербайджанский центр" и Генеральным консульством нашей страны в Актау, приняли участие азербайджанские и турецкие дипломаты, учащиеся в казахстанских вузах и живущие в этой стране наши соотечественники.

Выступившие подчеркнули, что операция по освобождению города Шуша, важного города не только Азербайджана, но и тюркской цивилизации, вызвала большой резонанс в мире. Также было отмечено, что сегодня во всех городах и селах Карабаха гордо развевается Государственный флаг Азербайджана.

Затем студенты Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова выступили с презентациями.

В завершение был показан фильм, приуроченный ко Дню Победы Азербайджана.