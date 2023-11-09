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В Казахстане отметили День Победы Азербайджана

В Казахстане отметили День Победы Азербайджана В казахстанском городе Актау состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана.
Диаспора
9 ноября 2023 г. 19:02
В Казахстане отметили День Победы Азербайджана

В казахстанском городе Актау состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, в мероприятии, организованном совместно общественным фондом "Азербайджанский центр" и Генеральным консульством нашей страны в Актау, приняли участие азербайджанские и турецкие дипломаты, учащиеся в казахстанских вузах и живущие в этой стране наши соотечественники.

Выступившие подчеркнули, что операция по освобождению города Шуша, важного города не только Азербайджана, но и тюркской цивилизации, вызвала большой резонанс в мире. Также было отмечено, что сегодня во всех городах и селах Карабаха гордо развевается Государственный флаг Азербайджана.

Затем студенты Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова выступили с презентациями.

В завершение был показан фильм, приуроченный ко Дню Победы Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstanda Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd olunub

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