В Казахстане отметили День Победы Азербайджана

В казахстанском городе Актау состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана.
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Выступившие подчеркнули, что операция по освобождению города Шуша, важного города не только Азербайджана, но и тюркской цивилизации, вызвала большой резонанс в мире. Также было отмечено, что сегодня во всех городах и селах Карабаха гордо развевается Государственный флаг Азербайджана.
Затем студенты Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова выступили с презентациями.
В завершение был показан фильм, приуроченный ко Дню Победы Азербайджана.