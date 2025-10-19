Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В Калифорнии отметили День восстановления независимости Азербайджана

    Диаспора
    • 19 октября, 2025
    • 10:18
    В Калифорнии отметили День восстановления независимости Азербайджана

    В городе Кэмпбелл, штат Калифорния, состоялся художественный вечер, посвященный 18 октября - Дню восстановления независимости Азербайджана.

    Как сообщает американское бюро Report, музыкальный вечер был организован Культурным обществом Северной Калифорнии.

    В мероприятии приняли участие активные члены азербайджанской общины, проживающие в Калифорнии, и дипломаты азербайджанского генконсульства в штате. Выступившие рассказали об истории независимости, о развитии современного Азербайджана, основанного на прочном фундаменте, заложенном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, а также о продолжающемся прогрессе и успехах страны под руководством президента Ильхама Алиева.

    Было отмечено, что Культурное общество Северной Калифорнии работает уже 43 года и вносит значительный вклад в укрепление культурного единства азербайджанцев, проживающих в США.

    На мероприятии были представлены музыкальные номера в исполнении группы барабанщиков Sound of Fire, а музыкальная группа "Нева", состоящая из молодых соотечественников, исполнила образцы богатого музыкального наследия Азербайджана. Также на вечере были продемонстрированы танцевальные композиции в исполнении Азербайджанского детского танцевального ансамбля.

    В завершение вечера Культурное общество Северной Калифорнии вручило сертификаты активистам диаспоры.

    Kaliforniyada Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının ildönümü qeyd olunub

