В Израиле прошла акция протеста против провокаций Армении

В Израиле прошла акция протеста против провокаций Армении.

В Израиле прошла акция протеста против провокаций Армении.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Акция была организована Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан ("АзИз") при поддержке муниципалитета города Кирьят-Бялик и при непосредственном участии первого вице-мэра города Нахума Рачевского.

Участники акции потребовали прекращения провокаций ВС Армении на государственной границе Азербайджана, и призвали к подписанию мирного договора между двумя странами.

Местным жителям были розданы буклеты с именами и фотографиями азербайджанских военнослужащих, погибших в результате недавней провокации ВС Армении, в память о наших шехидах были зажжены свечи.