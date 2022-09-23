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В Израиле прошла акция протеста против провокаций Армении

В Израиле прошла акция протеста против провокаций Армении В Израиле прошла акция протеста против провокаций Армении.
Диаспора
23 сентября 2022 г. 19:12
В Израиле прошла акция протеста против провокаций Армении

В Израиле прошла акция протеста против провокаций Армении.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Акция была организована Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан ("АзИз") при поддержке муниципалитета города Кирьят-Бялик и при непосредственном участии первого вице-мэра города Нахума Рачевского.

Участники акции потребовали прекращения провокаций ВС Армении на государственной границе Азербайджана, и призвали к подписанию мирного договора между двумя странами.

Местным жителям были розданы буклеты с именами и фотографиями азербайджанских военнослужащих, погибших в результате недавней провокации ВС Армении, в память о наших шехидах были зажжены свечи.

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Версия на английском языке ФотоProtests against Armenian provocations staged in Israel
Версия на азербайджанском языке Фотоİsraildə Ermənistanın təxribatları ilə əlaqədar etiraz aksiyası keçirilib

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