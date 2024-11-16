В Испании представлена толерантная среда Азербайджана

В испанском городе Малага с 14 по 16 ноября прошла международная выставка "Сокровищница мудрых людей", организованная Фондом Магос Королевства Испания.

В испанском городе Малага с 14 по 16 ноября прошла международная выставка "Сокровищница мудрых людей", организованная Фондом Магос Королевства Испания.

Как сообщает Report, в связи с мероприятием под руководством Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ) в Испанию был организован визит представителей религиозной общины Азербайджана.

На выставке азербайджанский уголок был представлен при поддержке БМЦМ, посольства Азербайджана в Испании, а также Фонда Магос. В целях информирования широкой общественности этой Юго-Западной европейской страны, а также СМИ об истории и культуре Азербайджана, а также политике нашего государства, проводимой в направлении защиты толерантности, многокультурного и многоконфессионального богатого культурного наследия, исторически существовавшего в стране, и реализованных проектов, в рамках мероприятия был организован специальный семинар на тему "Азербайджанская модель мультикультурализма".

На мероприятии выступил исполнительный директор БМЦМ Раван Гасанов. Он довел до внимания пропаганду культурного разнообразия, толерантности и мультикультурализма в Азербайджане и сказал, что среда, в которой сосуществуют различные этнические и религиозные общины, является результатом успешной политики Азербайджана в области мультикультурализма. Рассказав об азербайджанских традициях толерантности, политике мультикультурализма, а также сегодняшних отношениях между религией и государством в Азербайджане, Р. Гасанов проинформировал и о деятельности Бакинского международного центра мультикультурализма в этой сфере, международных мероприятиях и обмене опытом. Говоря о вкладе Азербайджана в пропаганду мультикультурализма в глобальном масштабе, он отметил, что наша страна является образцовой моделью для мира в деле культурного разнообразия и гармонии.

Выступивший на мероприятии главный раввин Европейской еврейской общины в Азербайджане Шнеор Сегал рассказал об образе жизни евреев, проживающих в нашей стране, священник католической церкви Владимир Бача и председатель Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили говорили об условиях жизни христиан в нашей стране и свободном совершении религиозных обрядов, а также церквях, являющихся наследием древней Кавказской Албании. Выступившие рассказали о заботе Азербайджанского государства в этой области.

В рамках визита исполнительный директор БМЦМ Раван Гасанов встретился с директором по внешним связям городского совета Малаги Изабель Паскуаль Вильямор. В ходе встречи были обсуждены возможности преподавания предмета азербайджанского мультикультурализма в Университете Малаги и организации в будущем совместных мероприятий. Публикации Центра вызвали особый интерес у И. Вильямор.

16 ноября по случаю Всемирного дня толерантности в рамках цикла мероприятий, организованных Фондом Магос, представители БМЦМ, а также мусульманских, христианских, албано-удинских и еврейских религиозных конфессий нашей страны вместе с главой городского муниципалитета Франсиской Торре, в официальной резиденции муниципалитета Малаги приняли участие в церемонии награждения за заслуги в деле содействия миру и сосуществованию во всем мире вместе. На мероприятии, проведенном с участием лауреата Нобелевской премии мира Ширин Эбади, посла доброй воли ЮНЕСКО по культурной дипломатии Хедвы Сэр, бывшего президента Парламентской ассамблеи НАТО, а также известных общественных деятелей Испании и Франции, Фонд Магос вручил награду делегации, возглавляемой Раваном Гасановым. Касаясь традиций мультикультурализма в Азербайджане, Р. Гасанов в своем выступлении сказал, что межкультурный и межрелигиозный диалог является ключом к обеспечению мира на всей планете, и с этой целью они продолжат свою мирную деятельность в направлении распространения мультикультурализма и толерантности, являющихся азербайджанской моделью. Затем Р. Гасанов ответил на вопросы местных СМИ.

Мероприятие продолжилось Гала-приемом.