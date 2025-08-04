В Ханкенди проходит VI Летний лагерь молодежи диаспоры

10:38 В Ханкенди проходит VI Летний лагерь молодежи диаспоры.

В Ханкенди проходит VI Летний лагерь молодежи азербайджанской диаспоры.

Как передает корреспондент Report, участники лагеря, который продлится с 3 по 9 августа, уже прибыли в город.

Мероприятие организовано Государственным комитетом по работе с диаспорой при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В лагере принимают участие 128 молодых азербайджанцев из 61 страны, а также представители молодежи дружественных Азербайджану народов.

На церемонии открытия ожидается присутствие официальных лиц, а также известных деятелей науки, культуры и искусства.