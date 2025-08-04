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В Ханкенди проходит VI Летний лагерь молодежи диаспоры

В Ханкенди проходит VI Летний лагерь молодежи диаспоры 10:38 В Ханкенди проходит VI Летний лагерь молодежи диаспоры.
Диаспора
4 августа 2025 г. 10:53
В Ханкенди проходит VI Летний лагерь молодежи диаспоры

В Ханкенди проходит VI Летний лагерь молодежи азербайджанской диаспоры.

Как передает корреспондент Report, участники лагеря, который продлится с 3 по 9 августа, уже прибыли в город.

Мероприятие организовано Государственным комитетом по работе с диаспорой при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В лагере принимают участие 128 молодых азербайджанцев из 61 страны, а также представители молодежи дружественных Азербайджану народов.

На церемонии открытия ожидается присутствие официальных лиц, а также известных деятелей науки, культуры и искусства.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s Khankandi hosting 6th Summer Camp of Diaspora Youth
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidə Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsi keçirilir

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