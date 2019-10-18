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В Грузии восстановят памятник Нариману Нариманову

В Грузии восстановят памятник Нариману Нариманову
© Report

В центре Марнеульского района Грузии будут восстановлены памятник и парк, носящий имя видного азербайджанского государственного деятеля, писателя и врача Наримана Нариманова.

Об этом местному бюро Report заявил глава Исполнительной власти Марнеульского района Заур Даргаллы.

По его словам, в районе планируется восстановить все парки: "При ремонтно-восстановительных работах будут учитываться и находящиеся на территории парков объекты. Для проведения этих работ будет проведен конкурс. С целью реализации представленных на конкурс проектов будет объявлен тендер. До конца 2020 года планируется завершить восстановление всех парков в Марнеули".

Отметим, что в прошлом месяце памятник Н.Нариманову в Марнеули стал более аварийным. Несколько мраморных табличек на постаменте памятника, возведенного в 1980 году, оторвались, в фундаменте возникли трещины. Парк, в котором установлен памятник, нуждается в ремонтно-восстановительных и благоустроительных работах.

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