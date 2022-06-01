В Грузии прошло праздничное мероприятие по случаю Дня защиты детей

В грузинском городе Рустави прошло мероприятие по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей.

В грузинском городе Рустави прошло мероприятие по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей.

Как передает грузинское бюро Report, праздничное торжество было организовано Культурно-благотворительным обществом "Салам" при содействии посольства Азербайджана в Грузии и Союза азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBİ).

Посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев поздравил детей с праздником и пожелал им здорового и успешного будущего.

Посол отметил, что Азербайджанское государство всегда держит в центре внимания вопрос повышения социального благосостояния проживающих в Грузии азербайджанцев.

Председатель правления AZEBİ Нариман Гурбанов, руководитель отделения Госагентства Грузии по религиозным вопросам по региону Квемо-Картли Абай Пашаев, председатель общества "Салам" Майя Раджабова также поздравили детей с праздником и пожелали светлого будущего.

В завершение мероприятия от имени AZEBİ детям были розданы подарки, подросткам с ограниченными возможностями здоровья вручены инвалидные коляски.