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В Грузии прошло праздничное мероприятие по случаю Дня защиты детей

В Грузии прошло праздничное мероприятие по случаю Дня защиты детей В грузинском городе Рустави прошло мероприятие по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей.
Диаспора
1 июня 2022 г. 15:50
В Грузии прошло праздничное мероприятие по случаю Дня защиты детей

В грузинском городе Рустави прошло мероприятие по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей.

Как передает грузинское бюро Report, праздничное торжество было организовано Культурно-благотворительным обществом "Салам" при содействии посольства Азербайджана в Грузии и Союза азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBİ).

Посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев поздравил детей с праздником и пожелал им здорового и успешного будущего.

Посол отметил, что Азербайджанское государство всегда держит в центре внимания вопрос повышения социального благосостояния проживающих в Грузии азербайджанцев.

Председатель правления AZEBİ Нариман Гурбанов, руководитель отделения Госагентства Грузии по религиозным вопросам по региону Квемо-Картли Абай Пашаев, председатель общества "Салам" Майя Раджабова также поздравили детей с праздником и пожелали светлого будущего.

В завершение мероприятия от имени AZEBİ детям были розданы подарки, подросткам с ограниченными возможностями здоровья вручены инвалидные коляски.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda azərbaycanlı uşaqlar üçün bayram tədbiri təşkil edilib  

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