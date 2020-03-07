В Грузии предлагается увековечить память азербайджанского героя

В Грузии предлагается увековечить память участника Абхазской войны (1992-1993) Анвера Гумбатова в Марнеульском районе, где он родился.

Как передает грузинское бюро Report, в связи с этим подготовлена петиция, с сегодняшнего дня начинается кампания по сбору подписей.

Инициатива исходит от юной активистки Самиры Байрамовой. Она сообщила, что для обращения в муниципальное собрание Марнеули требуется 1 100 подписей.

Авторы обращения выдвинули несколько предложений для увековечивания имени А.Гумбатова. Сюда входят - установка памятной доски или памятника в честь героя близ Мемориала 9 апреля, расположенного в Марнеули, и присвоение одной из улиц имени героя.

А.Гумбатов добровольно ушел на Абхазскую войну. 4 июля 1993 года он возвращался с успешно выполненного боевого задания. Но на обратном пути отряд попал в засаду. Чтобы вывести отряд из окружения, А.Гумбатов пожертвовал собственной жизнью. Благодаря его самоотверженности были спасены 25-30 человек.