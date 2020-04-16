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В Грузии мусульманский религиозный деятель вызван в СГБ

В Грузии мусульманский религиозный деятель вызван в СГБ

Председатель Верховного cовета управления мусульман Грузии Шейх Миртаги Асадов был вызван в Службу государственной безопасности.

Как сообщает грузинское бюро Report, на допрос в СГБ были приглашены также председатель и несколько членов фонда мечети Имама Али в Марнеули.

Как сообщили в Центре по обучению и мониторингу прав человека Грузии, в отношении этих лиц ведется расследование по статье Уголовного кодекса о саботаже. Других подробностей расследования не представлено.

В центре отметили, что М.Асадов в интервью телеканалу "Мтавари архи" заявил, что Грузия - не теократическая, а светская страна. Отвечая на вопрос журналиста о решении не закрывать церкви, религиозный деятель сказал, что в таком случае мечети будут открыты в Рамазан: "Посмотрим, как отреагирует премьер-министр".

По мнению М.Асадова, это просто риторический вопрос.

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